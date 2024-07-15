GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA CATANIA-MESSINA: TAMPONAMENTO NELLA GALLERIA S. ALESSIO, MUORE UN 58ENNE DI FURCI SICULO

È deceduto al Policlinico di Messina Carmelo Iannino, 58enne di Furci Siculo, vittima di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina lungo l'autostrada A18 Messina-Catania. Il tragico episodio...

È deceduto al Policlinico di Messina Carmelo Iannino, 58enne di Furci Siculo, vittima di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina lungo l'autostrada A18 Messina-Catania.

Il tragico episodio si è verificato al km 29+800, sulla carreggiata in direzione Messina, all'interno della galleria Sant'Alessio, nel territorio del comune di Forza d’Agrò.

Iannino era alla guida di un furgoncino Fiat quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro due altri veicoli, un autocarro cassonato e un’automobile.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime.

Nonostante il tempestivo trasferimento in codice rosso al Policlinico di Messina, per lui non c'è stato nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato provocato da un'avaria che ha costretto il camion a una sosta improvvisa, causando successivamente il violento impatto con il furgone e l'automobile.

Sul luogo del sinistro sono intervenute le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Giardini Naxos e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la viabilità.

La comunità di Furci Siculo è sotto shock per la tragica perdita di Carmelo Iannino, ricordato da molti come una persona stimata e rispettata.

Le autorità continuano a indagare per chiarire le dinamiche esatte dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.