GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS 417,CATANIA GELA, 2 MORTI

AGGIORNAMENTO Nel tragico incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 18 Gennaio 2022, il bilancio è stato pesantissimo, due morti.Nello scontro frontale, come riporta il sito lasicilia.it,...

AGGIORNAMENTO

Nel tragico incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 18 Gennaio 2022, il bilancio è stato pesantissimo, due morti.

Nello scontro frontale, come riporta il sito lasicilia.it, sono morti i due conducenti, il 43enne Angelo Quaceci, originario di Catania, ma residente a Paternò che era a bordo della Renault Clio ed il 67enne, Antonio Messina, di Acireale che era a bordo della Fiat Panda.

Sono entrambi deceduti sul colpo, motivo per cui a nulla sono valsi i tentativi mossi dei sanitari del 118 che sono giunti sul posto.

Nelle due macchine coinvolte non viaggiavano altre persone.

Dinamica in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri.

Il traffico è rimasto paralizzato per ore, ed ha subito forti rallentamenti.

FLASH

Un gravissimo incidente stradale si è verificato lungo la Statale 417 Catania Gela lungo la Ss 417 Catania-Gela, al km 30, nel territorio di Mineo: il bilancio provvisorio è pesantissimo di due persone decedute.

Nel sinistro secondo le prime informazioni , sono coinvolti due mezzi, una Renault Clio ed un’auto medicalizzata.

Al momento non si conoscano le generalità delle vittime.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i corpi delle vittime dalle lamiere delle auto, tre ambulanze, ed i carabinieri della Stazione di Mineo e di Palagonia

Il traffico al momento è bloccato.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

FONTE LA SICILIA