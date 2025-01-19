GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS 514 NEI PRESSI DI LICODIA EUBEA: UNO IN GRAVISSIME CONDIZIONI

Licodia Eubea - Un grave incidente stradale si è verificato oggi sulla Strada Statale 514, nel tratto che collega Ragusa a Catania, in prossimità di Licodia Eubea. Secondo le prime informazioni, ancor...

Licodia Eubea - Un grave incidente stradale si è verificato oggi sulla Strada Statale 514, nel tratto che collega Ragusa a Catania, in prossimità di Licodia Eubea. Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, tre o quattro veicoli si sarebbero scontrati per cause al momento in fase di accertamento.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Caltagirone, i vigili del fuoco e le squadre di soccorso del 118. I feriti sono stati immediatamente trasportati negli ospedali della zona per ricevere le cure necessarie. Tra questi, si segnala una persona in gravi condizioni.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La circolazione sulla SS 514 potrebbe subire rallentamenti o deviazioni nelle prossime ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.

Seguiranno aggiornamenti.

FOTO DI FRANCO ASSENZA