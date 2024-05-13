GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS 626 CALTANISSETTA-GELA: 2 MORTI E 4 FERITI
Tragedia questa notte lungo la strada statale 626, all’altezza del chilometro 4, tra Caltanissetta e Gela. Il bilancio dell’incidente stradale è tremendo: due morti e quattro feriti. A scontrarsi, per...
Tragedia questa notte lungo la strada statale 626, all’altezza del chilometro 4, tra Caltanissetta e Gela.
Il bilancio dell’incidente stradale è tremendo: due morti e quattro feriti. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Citroen Berlina e una Toyota Yaris.
A perdere la vita sono stati due uomini di 28 anni e di 36 anni.
In gravissime condizioni, invece, una donna di 31 anni e un uomo di 41.
La prima è stata ricoverata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta mentre il secondo all’ospedale di Enna. Meno gravi le ferite riportate da altri due passeggeri.