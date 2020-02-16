GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS121, DUE FERITI
AGGIORNAMENTODue i feriti, un uomo ed una donna che sono stati estratta dall'autovettura una Alfa 147.Sul posto due ambulanze del 118 che hanno soccorso e prestato le prime cure ai feriti.Le condizio...
AGGIORNAMENTO
Due i feriti, un uomo ed una donna che sono stati estratta dall'autovettura una Alfa 147.
Sul posto due ambulanze del 118 che hanno soccorso e prestato le prime cure ai feriti.
Le condizioni sarebbero serie.
Sul luogo dell'incidente è intervenuto l'elisoccorso, che ha tentato di atterrare senza esito
Sul posto i Carabinieri
Lunghe code in entrambi sensi di marcia.
.
FLASH
Un grave incidente si è verificato poco fa sulla Ss 121, nel tratto tra Etnapolis e la nostra cittadina.
Secondo le prime informazioni, ancora molto frammentarie, sarebbero coinvolte più vetture.
Un veicolo è uscito fuori strada ribaltandosi. Sul posto un ambulanza del 118 mentre sembra che uno dei feriti sia ancora all'interno dell'auto finita oltre il guard rail.
Non sono ancora chiare nè la dinamica dell'incidente, nè le vetture coinvolte e il numero di eventuali feriti. Il traffico sta subendo rallentamenti in direzione Paternò, proprio a causa dell'incidente.
Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò