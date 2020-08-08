95047

GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS121, FERITI

FLASHGravissimo incidente stradale si è verificato intorno alle ore 21.30 sulla superstrada  ss121, nei pressi del rifornimento dopo lo svincolo Palazzolo in direzione di Catania.Ad essere coinvolte,...

A cura di Redazione Redazione
08 agosto 2020 22:12
GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS121, FERITI -
News
Condividi

FLASH

Gravissimo incidente stradale si è verificato intorno alle ore 21.30 sulla superstrada  ss121, nei pressi del rifornimento dopo lo svincolo Palazzolo in direzione di Catania.

Ad essere coinvolte, per cause ancora non note una Bmx X3 e una Lancia Musa.
Sul posto si è reso necessario l intervento dei vigili del fuoco per estrarre i malcapitati dall abitacolo e mettere in sicurezza i mezzi.
Tempestivi i soccorsi, sul posto sono intervenuti cinque ambulanze per dare le prime cure ai feriti.

Cinque le persone ferite, secondo le prime informazioni non in modo grave, tra cui anche due bambini ed una donna in gravidanza, tutti immediatamente soccorsi e trasferiti all'ospedale per le cure del caso.

Per i rilievi e stabilire l' esatta dinamica del sinistro i Carabinieri della stazione di Paternò.

Al momento lunghe code in direzione Catania

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047