GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS121, MUORE 65ENNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA, GRAVE LA MOGLIE

Gravissimo incidente si è verificato, questo pomeriggio intorno alle 18, sulla SS 121, all'altezza dello svincolo di Piano Tavola in direzione Paternò.

Per cause sconosciute, un uomo di 65 Antonino Crisafulli, residente a Motta Sant’Anastasiaa bordo di una Fiat punto, è andato a sbattere, autonomamente, contro lo spartitraffico.

L’uomo è rimasto incastrato nell’abitacolo, e per liberarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò.

Purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare, insieme a lui viaggiava la moglie che è rimasta ferita, immediatamente soccorsa e trasportata in condizioni grave all'ospedale.

Sul posto due ambulanza del 118 ed i Carabinieri.

Tante le ipotesi al vaglio degli inquirenti, un malore , una distrazione, l’asfalto viscido reso dalla pioggia.

Saranno le indagini del Carabinieri, a cercare di dare una risposta al fatale impatto.

Il Traffico, ha subito pesanti rallentamenti.

