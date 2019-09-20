GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS192, DUE FERITI
Gravissimo incidente questa sera intorno alle ore 21 sulla superstarda 192, nei pressi dello svincolo di Motta Sant'Anstasia in direzione Sigonella.
Per cause in via d'accertamento, si sono scontrati una Volkswagen Polo e una Skoda 316
Nel violento impatto la Polo si è ribaltata su un fianco, mentre l'altra autovettura ha finito la sua corsa fuoristrada.
Sul posto si è reso necessario l'intervendo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò , per soccerrere gli occupanti delle autovetture, e mettere in sicurezza l'auto.
Ad intervenire anche due ambulanze. I due conducenti, due uomini , tra cui un Americano, sono stati soccorsi sul posto e poi trasportati all'ospedale.
Sul posto pure i Carabiniei di Paternò
Rallentamenti sul traffico.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO