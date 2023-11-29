GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS284 A SCALILLI, COINVOLTI DUE AUTOVETTURE ED UN MEZZO PESANTE. FERITI

AGGIORNAMENTO Nella serata di oggi, 29 novembre 2023, un grave incidente stradale ha scosso il tratto della SS 284 compreso tra il bivio di Scalilli e Santa Maria di Licodia. L'incidente si è verifica...

AGGIORNAMENTO

Nella serata di oggi, 29 novembre 2023, un grave incidente stradale ha scosso il tratto della SS 284 compreso tra il bivio di Scalilli e Santa Maria di Licodia. L'incidente si è verificato approssimativamente alle ore 22, coinvolgendo un mezzo pesante e due autovetture, creando una scena caotica e richiedendo l'intervento immediato delle autorità e dei servizi di emergenza.

Le circostanze esatte dell'incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Si è verificato uno scontro violento, causando il ribaltamento di una delle autovetture coinvolte, che giace ora capovolta al centro della carreggiata. Nel frattempo, il mezzo pesante ha terminato la sua corsa di traverso, occupando quasi completamente l'intera larghezza della strada.

Al luogo dell'incidente sono accorse diverse ambulanze del 118, con il personale sanitario al lavoro per fornire immediata assistenza alle persone coinvolte. L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato necessario per le operazioni di soccorso e per garantire la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nell'incidente.

Al momento, non sono disponibili informazioni dettagliate sulla gravità delle ferite riportate dalle persone coinvolte, ma è stato confermato che diversi feriti sono stati trasferiti in ospedale per ricevere cure mediche adeguate.

I Carabinieri sono sul posto e stanno conducendo indagini approfondite per determinare l'esatta dinamica dell'incidente. I loro rilievi sono fondamentali per stabilire eventuali responsabilità e comprendere le cause alla base di questo tragico evento.

A causa delle operazioni di soccorso in corso, il traffico sulla SS 284 sta subendo notevoli rallentamenti.

