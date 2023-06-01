GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS284 A SCALILLI, ELISOCCORSO SUL POSTO

Bilancio provvisorio di due persone che sono rimaste ferite nello scontro che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 01 Giugno 2023 sulla superstrada ss284 tra gli svincoli di Scalilli e Santa Mari...

Bilancio provvisorio di due persone che sono rimaste ferite nello scontro che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 01 Giugno 2023 sulla superstrada ss284 tra gli svincoli di Scalilli e Santa Maria di Licodia.

Ad essere coinvolti una Alfa 147 ed una Fiat Bravo che per cause al vaglio da parte dell'Autorità si sono violentemente scontrati.

Vista la gravita delle ferite riportate da un occupante dell'Alfa si è reso necessario l' intervenuto l’elisoccorso che è atterrato nei pressi del sinistro, e dopo aver stabilizzato il ferito, l’ha trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

Al momento che scriviamo (ore 18.40) la strada è provvisoriamente chiusa al traffico, il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità provvisoriamente deviata negli vincoli di Santa Maria di Licodia e Paternò Nord, per il rispristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Gravissimo incidente stradale pochi minuti fa, di oggi, 01 Giugno 2023 sulla ss284 nei pressi dello svincolo Scalilli

Notizie al momento frammentarie, a scontrarsi secondo le prime informazioni due autovetture, l'impatto è stato violentissimo tanto che una delle due autovetture ha terminato la sua corsa contro il muro che delimita la carreggiata.

Sul posto stanno operando i soccorsi con più ambulanze.

Ci sarebbero più feriti, vista la gravita delle ferite riportati da una persona coinvolta nel sinistro è stata fatta richiesta dell'elisoccorso che sta atterrando sulla carreggiata nei pressi del luogo del sinistro per dare le prime cure ai malcapitati

Sul posto sono intervenuti pure i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorsi e di messa in sicurezza dei veicoli

La strada al momento è bloccata in entrambi sensi di marcia per consentire le operazioni in totale sicurezz

