GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS284 A SCALILLI, SOCCORSI SUL POSTO

La vittima del grave sinistro che si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla ss284 è il 45enne Antonino Colino originario e residente a Santa Maria di Licodia. La vittima lascia la moglie e due figl...

A cura di Redazione 04 maggio 2023 14:23

