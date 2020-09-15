GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS284 NEI PRESSI DI SCALILLI - ELISOCCORSO SUL POSTO
Gravissimo incidente questa mattina intorno alle ore 07.30 sulla superstrada ss284 nei presi dell uscita scalilli.
Secondo le prime informazioni sarebbero coinvolti due camion, che per cause non ancora note si sono scontrati frontalmente
Vista la gravità dei feriti è atterrato pochi minuti nei pressi del sinistro l'elisoccorso
Sul posto i Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dai veicoli e mettere in sicurezza i mezzi, ambulanze , Carabinieri e la Polizia
Strada al momento chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso