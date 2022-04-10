GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA STATALE 106 A COSENZA, MORTI DUE PALERMITANI
Sono entrambe di Palermo le due persone decedute oggi pomeriggio nell'incidente avvenuto sulla Statale 106 Jonica, nei pressi dello svincolo di Sibari.
Si tratta di Giacomo Belfiore, 57 anni, e Claudia Ferrari, 56 anni, che viaggiavano a bordo di una Dacia Duster. Mentre si tratta di un cittadino dell'Est europeo, T.P., di cui non si conosce l'età, la persona che viaggiava a bordo della Citroen C8.
L'uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato, con l'elisoccorso, all'ospedale di Cosenza.
Da come si presentavano le due autovetture, la Dacia Duster con la parte posteriore completamente accartocciata e la Citroen C8 con la parte anteriore completamente rientrata, l'impatto è stato violentissimo.
Sul posto le squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza distaccamenti di Castrovillari e Rossano impegnati per la messa in sicurezza del sito e delle vetture.
La SS106 nel tratto interessato dal sinistro chiuso in ambedue i sensi di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso.
Sul posto Carabinieri e polizia Stradale per gli adempimenti di competenza.