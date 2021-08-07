GRAVISSIMO INCIDENTE SULL'A18 NEI PRESSI DI GIARRE, ELISOCCORSO SUL POSTO

FLASHUn gravissimo incidente stradale si è verificato oggi, 07 agosto 2021, intorno alle ore 11.30 sull'autostrada A18 Catania-Messsina nei pressi dello.svincolo Giarre in direzione Catania.Secondo le...

Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi, 07 agosto 2021, intorno alle ore 11.30 sull'autostrada A18 Catania-Messsina nei pressi dello.svincolo Giarre in direzione Catania.

Secondo le primissime informazioni si tratterebbe di un sinistro che ha coinvolto una sola autovettura, una Citroen C1che per cause da accertare, si è schiantata contro il guardrail ribaltandosi e alcuni passeggeri, feriti, sarebbero stati sbalzati fuori dall'abitacolo

L’impatto è stato violentissimo, viste le gravi condizioni di una persona, è stato allertato l’elisoccorso che è intervenuto ed è atterrato sulla carreggiata e trasportato il malcapitato all’ospedale.

Al momento non si conoscono ne le condizioni ne le generalità del ferito

Al momento la strada risulta bloccata in direzione Catania con lunghe code che iniziano dallo svincolo Fiumefreddo, traffico rallentato pure in direzione opposta.

Sul posto diverse ambulanze e le forze dell’ordine