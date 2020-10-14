GRAVISSIMO INCIDENTE SULL'A19 A SFERRO, UN MORTO

FLASHGrave incidente, questo pomeriggio poco dopo le 18, sulla A19 in direzione Catania nel tratto tra Catenanuova e Gerbini. L’incidente ha interessato secondo le primissime informazioni un furgone e...

FLASH

Grave incidente, questo pomeriggio poco dopo le 18, sulla A19 in direzione Catania nel tratto tra Catenanuova e Gerbini. L’incidente ha interessato secondo le primissime informazioni un furgone e un ‘auto, con il furgone finito sul guard rail di sinistra e la macchina ferma sul lato destro della corsia. Sul posto pure una squadra di vigili del fuoco e due ambulanze, oltre alla Polizia Stradale. Al Momento non si hanno notizie certe sulle condizioni degli occupanti dei due mezzi, di certo l’impatto deve essere stato molto violento. Una lunga fila, in direzione Catania, si è creata proprio a seguito dell’incidente. IN AGGIORNAMENTO