GRAVISSIMO INCIDENTE SULL'A19 A SFERRO, UN MORTO E DUE FERITI

Una persona è morta in un incidente sull’autostrada A19 Palermo-Catania al km 167,500, tra gli svincoli di Catenanuova e Gerbini, in territorio di Centuripe.Due i mezzi coinvolti e altrettanti i feriti: un giovane di 25 anni è stato portato dall’elisoccorso del 118 nell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e le sue condizioni sarebbero gravi.

Secondo una prima ricostruzione, il furgone ha centrato in pieno una Porsche Cayenne ferma a bordo strada. Il traffico in direzione Catania è al momento bloccato, con code per circa 3 chilometri

Grave incidente, questo pomeriggio poco dopo le 18, sulla A19 in direzione Catania al km 167,500 nel tratto tra Catenanuova e Gerbini. L’incidente ha interessato un furgone e un ‘auto, con il furgone finito sul guard rail di sinistra e la macchina ferma sul lato destro della corsia. Sul posto pure una squadra di vigili del fuoco e due ambulanze, oltre alla Polizia Stradale e al personale Anas. Al Momento non si hanno notizie certe sulle condizioni degli occupanti dei due mezzi, ma un primo bilancio parla di un decesso e di due feriti, di certo l’impatto deve essere stato molto violento.

Al momento non si conoscono le generalità lunga fila, di oltre tre chilometri in direzione Catania, si è creata proprio a seguito dell’incidente. IN AGGIORNAMENTO