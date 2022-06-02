FLASHGravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 02 giugno 2022 sull'autostrada a19 la Catania-Palermo tra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova.Nello scontro sono rimaste coinvolte cinque...

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 02 giugno 2022 sull'autostrada a19 la Catania-Palermo tra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova.

Nello scontro sono rimaste coinvolte cinque autovetture, il bilancio provvisorio e di due feriti.

Per uno di loro, vista là gravita delle ferite riportate si è reso necessario l'intervento dell’elisoccorso che è atterrato nella carreggiata per poter soccorrere e trasferire il malcapitato all'ospedale.

Al momento non si conoscono la gravità né le generalità delle persone coinvolte.

GRAVISSIMO INCIDENTE SULL'A19, CINQUE AUTO COINVOLTE E DUE FERITI. ELISSOCORSO SUL POSTO

Suo posto I soccorsi.

L’autostrada A19 “Palermo-Catania” è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Palermo, tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova, a causa di un tamponamento avvenuto al km 163,200 che ha coinvolto cinque autovetture e causato due feriti.

Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.