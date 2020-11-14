GRAVISSIMO INCIDENTE SULL'A19 NEI PRESSI DI GERBINI, ELISOCCORSO SUL POSTO

+++FLASHGravissimo incidente stradale intorno alle ore 15 sull'autostrada A19 nei pressi dello svincolo Gerbini in direzione Catania.Per cause non note, il conducente di un autovettura ha perso il con...

Gravissimo incidente stradale intorno alle ore 15 sull'autostrada A19 nei pressi dello svincolo Gerbini in direzione Catania.

Per cause non note, il conducente di un autovettura ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentamene contro il guard-rail terminando la corsa nella campagna che costeggia il tratto stradale.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Secondo le primissime informazioni sono tre le persone, gli occupanti del mezzo, feriti in modo serio, per uno di loro visto la gravita delle ferite si è necessario l'intervento dell'elisoccorso che è atterrato nei pressi del sinistro e trasportato il malcapitato all'ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza il veicolo e tre ambulanze per prestare le cure ai malcapitati e la Polizia per effettuare i rilievi e la gestione del traffico .

Al momento traffico rallentato con lunghe code tra lo svincolo Catenanuova e lo svincolo Gerbini

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO