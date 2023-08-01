GRAVISSIMO INCIDENTE SULL’A19 NEI PRESSI DI MOTTA S.ANASTASIA. ELISOCCORSO SUL POSTO

AGGIORNAMENTO ORE 20.05A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 186,000 il traffico è temporaneamente bloccato sull’Autostrada A 19 "Palermo Catania" in direzione Palermo, a Misterbianco.FL...

AGGIORNAMENTO ORE 20.05

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 186,000 il traffico è temporaneamente bloccato sull’Autostrada A 19 "Palermo Catania" in direzione Palermo, a Misterbianco.

FLASH

Gravissimo incidente stradale nella serata di oggi, 01 Agosto 2023 intorno alle ore 19.30 sull'A19 Catania Palermo.

Il sinistro che secondo le primissime informazioni ha coinvolto due veicoli si è veriticato nel tratto tra l'allacciamento tangenziale di Catania e lo svincolo di Motta Sant'Anastasia al Km 186,00, nei pressi di Sigonella in direzione Palermo.

Vista la gravita delle ferite di una persona coinvolta nel sinistro, si è necessario l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato nei pressi del sinistro e trasportato il malcapitato all’ospedale per le cure del caso.

Sul posto stanno operando i soccorsi, le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Al momento il traffico è bloccato in direzione Paternò, rallentamenti si registrano pure nella corsia direzione Catania.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO