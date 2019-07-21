GRAVISSIMO INCIDENTE SULL'ASSE DEI SERVIZI DI CATANIA, UN MORTO E SETTE FERITI

AGGIORNAMENTO Purtroppo il bilancio si aggrava, un morto e sette feriti.Viene confermata dall'ospedale la morte di una persona di nazionalità Rumena, al momento non si sa , se è uno dei bambini***FLAS...

AGGIORNAMENTO

Purtroppo il bilancio si aggrava, un morto e sette feriti.

Viene confermata dall'ospedale la morte di una persona di nazionalità Rumena, al momento non si sa , se è uno dei bambini

***FLASH***

Gravissimo incidente è accaduto poco dopo le 20, in via Priolo Sopraelevata sull'asse dei servizi di Catania nei pressi dell Aeroporto in direzione porto.

Per motivi ancora da accertare un'auto, un'Alfa Romeo 147, a bordo della quale, si trovavano otto persone, tutte di nazionalità romena, tra cui quattro bambini, è andata a schiantarsi contro il guard rail per cause ancora in corso di accertamenti.

Si registrano sei feriti gravi dei quali anche dei bambini e per questo motivo è stato richiesto l intervento di due squadre dei vigili del fuoco, distaccamento sud e distaccamento centrale sul posto per estrarre i malcapitati dalle lamiere contorte.

A bordo, erano presenti 4 adulti e 4 bambini tutti di nazionalità Rumena.

Sul posto presenti tre ambulanze per i primi immediati soccorsi.

Lunghe sono file e disagi alla circolazione. In aggiornamento.