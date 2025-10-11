Gravissimo incidente tra auto e moto a Santa Maria di Licodia: richiesto l’intervento dell’elisoccorso
AGGIORNAMENTOIl centauro, un 32enne di Biancavilla, dopo essere stato soccorso sul posto, è stato stabilizzato e trasportato in elisoccorso, atterrato nei pressi del luogo dell’incidente, all’interno...
AGGIORNAMENTO
Il centauro, un 32enne di Biancavilla, dopo essere stato soccorso sul posto, è stato stabilizzato e trasportato in elisoccorso, atterrato nei pressi del luogo dell’incidente, all’interno di un’azienda.
Successivamente, l’uomo è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania, in condizioni serie, per gli accertamenti e le cure del caso. Ferito anche il conducente della Panda, trasportato all’ospedale di Paternò per ricevere le cure necessarie.
SANTA MARIA DI LICODIA – Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 11 ottobre 2025, intorno alle ore 15:30, lungo la strada Cavaliere Bosco. Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento scontro frontale tra un’auto e una moto.
Ad avere la peggio è stato il motociclista ,un 32enne di Biancavilla che, secondo le prime informazioni raccolte, avrebbe riportato gravi ferite.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con due ambulanze.
A causa della gravità delle condizioni del centauro è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Ospedale Cannizzaro di Catania e atterrato nei pressi del luogo del sinistro all'interno di un azienda.
Il traffico nella zona è attualmente bloccato per consentire le operazioni di soccorso in totale sicurezza.
Notizia in aggiornamento.