Gravissimo incidente tra auto e moto a Santa Maria di Licodia: richiesto l’intervento dell’elisoccorso

AGGIORNAMENTOIl centauro, un 32enne di Biancavilla, dopo essere stato soccorso sul posto, è stato stabilizzato e trasportato in elisoccorso, atterrato nei pressi del luogo dell’incidente, all’interno...

11 ottobre 2025 16:13
AGGIORNAMENTO

Il centauro, un 32enne di Biancavilla, dopo essere stato soccorso sul posto, è stato stabilizzato e trasportato in elisoccorso, atterrato nei pressi del luogo dell’incidente, all’interno di un’azienda.

Successivamente, l’uomo è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania, in condizioni serie, per gli accertamenti e le cure del caso. Ferito anche il conducente della Panda, trasportato all’ospedale di Paternò per ricevere le cure necessarie.

SANTA MARIA DI LICODIA – Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 11 ottobre 2025, intorno alle ore 15:30, lungo la strada Cavaliere Bosco. Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento scontro frontale tra un’auto e una moto.

Ad avere la peggio è stato il motociclista ,un 32enne di Biancavilla che, secondo le prime informazioni raccolte, avrebbe riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con due ambulanze.

A causa della gravità delle condizioni del centauro è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Ospedale Cannizzaro di Catania e atterrato nei pressi del luogo del sinistro all'interno di un azienda.

Il traffico nella zona è attualmente bloccato per consentire le operazioni di soccorso in totale sicurezza.

Notizia in aggiornamento.

