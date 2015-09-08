Grazie assessore!

L'assessore regionale, Baldo Gucciardi, salva i punti nascita di Petralia, Mussomeli, Lipari, Licata, Bronte, Santo Stefano Quisquina. E quello di Paternò? E' già stato smantellato da un bel pezzo

95047.it “Abbiamo reiterato al Ministero della Salute la richiesta di deroga per i Punti nascita per i quali era prevista la chiusura: si tratta delle strutture di Petralia, Mussomeli, Lipari, Licata, Bronte, Santo Stefano Quisquina”. Lo dice Baldo Gucciardi, assessore regionale alla Salute. Lo scorso maggio il Ministero aveva accolto la richiesta di deroga per i Punti nascita di Corleone, Pantelleria, Cefalù e Nicosia; oggi la nuova richiesta dell’assessorato regionale alla Salute per le altre strutture per le quali invece non era stata accolta la deroga.

“In queste settimane – aggiunge Gucciardi – ho incontrato sindaci, amministratori, medici e cittadini, assumendo un impegno: rappresentare al Ministero le loro istanze e quelle di interi territori”. “Oggi abbiamo formalizzato la richiesta per il mantenimento delle strutture, in totale sicurezza, per la salute dei cittadini: ci aspettiamo – conclude Gucciardi – che a Roma possano valutare con la massima attenzione ogni decisione”.

Per la cronaca, il Punto Nascite di Paternò è già stato smantellato: nessun assessore o deputato regionale ha mai mosso un dito.