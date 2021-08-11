GREEN PASS, IL VIMINALE: I LOCALI SONO AUTORIZZATI A CONTROLLARE I DOCUMENTI IN CASO D'INCONGRUENZE
Un uomo che si presenta con un green pass intestato a una donna, un diciottenne con un certificato che rivela l'età di un cinquantenne. Sono questi alcuni casi in cui i ristoratori devono chiedere al cliente di mostrare la carta di identità.
Lo ha chiarito una circolare del ministero dell'interno: il controllo dei documenti per i gestori di locali è discrezionale ma diventa obbligatorio in caso di incongruenza palese con i dati anagrafici del certificato verde.
Il ristoratore non è ritenuto responsabile in caso di certificazione falsa di un cliente, salvo nei casi di evidente incongruenza. La norma ha suscitato dibattito tra i ristoratori
Anche i clienti sono divisi tra chi lo considera un controllo giusto e chi pensa non sia un compito da affidare ai ristoratori