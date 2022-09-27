“GRILLO AL MIRTILLO”. ECCO LO SNACK 'SPAZIALE' DI SAMANTHA CRISTOFORETTI CON FARINA DI INSETTI: “PERCHÉ NON LI PROVATE?
"Sapevate che oltre due miliardi di persone nel mondo mangiano insetti? In molti Paesi gli insetti sono stati consumati e dati da mangiare agli animali da allevamento per secoli.
Alcune specie sono addirittura considerate prelibatezze". Lo dice l'astronauta Samantha Cristoforetti in una clip su TikTok.
Video che ha sollevato anche grande dibattito tra i suoi follower, con commenti non sempre benevoli per questa scelta, facendo diventare il video di tendenza su Twitter.
Una "nuova frontiera del food", afferma AstroSam che scarta una barretta grillo-mirtillo. "Se trattati in modo sicuro e nel rispetto del loro benessere - aggiunge l'astronauta dalla Stazione spaziale internazionale - gli insetti possono essere una fonte di cibo ricca di nutrienti ecologicamente sostenibile. In Europa grilli, vermi e cavallette sono considerati nuovi alimenti che possono essere mangiati. Per esempio questa barretta al mirtillo è fatta con farina di grillo. Perchè qualche volta non provate anche voi gli insetti? Fanno bene a voi e al Pianeta".