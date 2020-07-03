GROSSO INCENDIO IN UNA DITTA DI SMALTIMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI NELLA NOTTE

Incendio in una ditta nei pressi della superstrada ss121 nel territorio di Belpasso,. Le fiamme, divampate attorno alle 03.00 di questa notte per cause ancora da comprendere, hanno interessato una dit...

Incendio in una ditta nei pressi della superstrada ss121 nel territorio di Belpasso,. Le fiamme, divampate attorno alle 03.00 di questa notte per cause ancora da comprendere, hanno interessato una ditta specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali e industriali.

A bruciare sono rifiuti di vario genere, soprattutto plastica e carta

Fiamme altissime visibili pure da centinai di metri. (vedi foto)

La grossa colonna di fiamme e fumo è stata ben visibile a diversi chilometri di distanza, stando agli accertamenti, non ha rappresentato nessun tipo di pericolo per la popolazione

Suo posto i vigili del fuoco VVF di Paternò e altri rinforzi dal Comando Provinciale che sono tuttora a lavoro per circoscrivere l'incendio e mettere in sicurezza l'area interessata.