GROSSO INCENDIO NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE, DENSA NUBE NERA

Un grosso incendio è divampato intorno alle 14 nei pressi del centro commerciale, in territorio di Belpasso.

Le fiamme, secondo le prime informazioni, sono partite da alcuni campi incolti nei pressi dell'ingresso laterale del centro commerciale.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, con il forte vento e l’intenso caldo delle ultime ore stanno rendendo complicate le operazioni di spegnimento

Alta e densa la colonna di fumo nero, visibile da chilometri di distanza

Segno che su quel terreno a bruciare non sono solo sterpaglie, ma anche pneumatici

Attimi di paura per le fiamme che si sono sviluppate vicino al rifornimento presente al centro commerciale, al momento la circolazione è bloccata per consentire le operazioni di spegnimento e sicurezza della zona.

