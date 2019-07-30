GRUPPO ABATE RILEVATO DA MD: SALVI 225 LAVORATORI

Md Spa, gruppo che ha rilevato diversi punti vendita a Catania del raggruppamento Abate, garantirà il lavoro dei 225 dipendenti precedentemente impiegati.La rassicurazione sul mantenimento dei livelli...

La rassicurazione sul mantenimento dei livelli occupazionali è stata prospettata al sindaco Salvo Pogliese da Patrizio Podini, a capo del gruppo italiano per la grande distribuzione organizzata, che ha confermato la riapertura dei 21 punti vendita nell’Isola.

Il sindaco ha preso atto con soddisfazione della linea di Md Spa di aver tutelato il posto di lavoro dei dipendenti, una soluzione che il primo cittadino dall’inizio ha auspicato.

Patrizio Podini, imprenditore bolzanino da decenni impegnato alla grande distribuzione, presidente e fondatore di Md Spa, ha spiegato al sindaco: “Investire in questa regione – ha detto Podini – è stato emozionante, un punto prioritario della nostra attività è ridare fiducia a lavoratori e famiglie, che vedevano minacciata la propria stabilità, il proprio posto di lavoro”.