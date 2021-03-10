GUARDIA COSTIERA: EVACUAZIONE MEDICA DI UN MARINAIO ITALIANO COLTO DA MALORE
Nelle giornata di ieri la Sala operativa della Capitaneria di porto di Catania riceveva dalla Motonave “Grande Texas”, della compagnia di navigazione Grimaldi, una richiesta di evacuazione medica per un membro dell’equipaggio colto da malore.
La nave, in navigazione da Shangai a Southampton, aveva chiesto assistenza al Centro Internazionale Radio Medico, i quali indicavano Catania come il porto più vicino per permettere il trasbordo del marinaio di nazionalità italiana per il successivo trasferimento presso le strutture ospedaliere della città.
Alle ore 18:50 l’11°MRSC di Catania, nell’ambito delle attività di coordinamento nazionale per il soccorso e salvaguardia della vita umana in mare, disponeva l’immediato invio della motovedetta S.A.R. CP 304, che raggiungeva il mercantile al largo delle acque di giurisdizione della Guardia Costiera etnea, con a bordo personale medico del 118 intervenuto per l’eventuale assistenza medica.
Dopo un attento coordinamento delle operazioni fra il team della motovedetta ed il Comandante del mercantile per consentire che il trasbordo dell'assistito, l’unità della Guardia costiera dirigeva, alla massima velocità consentita, in direzione del porto di Catania.
Alle ore 19:45, giunti in porto, il personale del medico trasportava con l’ambulanza il malcapitato all'ospedale Garibaldi di Catania per le successive cure.