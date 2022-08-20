Guardia Costiera sequestra un lido a Marina di Cottone abusivo

Nell’ambito delle attività operative svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, tese alla salvaguardia della vita umana in mare, nonché della tutela dell’ambiente marino e costi...

Nell’ambito delle attività operative svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, tese alla salvaguardia della vita umana in mare, nonché della tutela dell’ambiente marino e costiero, prosegue l’impegno volto anche al corretto uso degli spazi del pubblico demanio marittimo.

Un questo quadro i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto sono intervenuti sul litorale di giurisdizione, e precisamente a Marina di Cottone del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, dove, a seguito di accurato controllo, hanno proceduto al sequestro di uno stabilimento balneare, costituito da strutture amovibili, circa 50 ombrelloni, lettini, natanti e tavolini, che indebitamente occupavano l’arenile impedendone la sua libera fruizione.

Il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale, per un’area di circa 1100 mq complessivi, poiché sprovvisto di apposito titolo autorizzatovi.

Tale attività si innesta nel più ampio contesto dei regolari controlli che la Guardia Costiera effettua in seno all’operazione Mare Sicuro, che vede tra i suoi obiettivi – oltre all’implementazione della sicurezza della navigazione e della balneazione, nonché della tutela dell’ecosistema e della biodiversità marina – le verifiche sulla corretta fruizione delle spiagge libere e dei tratti di mare destinati all’uso pubblico, preservandole e contrastando, così, l’occupazione del litorale da parte di soggetti che, senza averne titolo, ne fanno un uso personale o per fini di lucro.

Per le situazioni di emergenza e pericolo in mare la Guardia Costiera raccomanda, di contattare sempre il numero blu 1530 attivo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale.