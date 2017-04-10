GUARDIA DI FINANZA, CATANIA: SEQUESTRATI 2 CHILOGRAMMI DI COCAINA. ARRESTATO IL CORRIERE

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno tratto in arresto un soggetto di origini napoletane di 30 anni, corriere di un carico di 2 kilogrammi di cocaina destinata al mercato catanese. Il...

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno tratto in arresto un soggetto di origini napoletane di 30 anni, corriere di un carico di 2 kilogrammi di cocaina destinata al mercato catanese. Il sequestro della sostanza stupefacente e l’arresto di Antonio PANE (classe 1987) scaturiscono dall'intensificazione del dispositivo di controllo economico del territorio attuato a contrasto dei fenomeni illeciti che interessano le rotabili e i punti di accesso alle località turistiche della provincia etnea. I militari del Nucleo di Polizia Tributaria stavano effettuando dei controlli notturni su strada ai veicoli in uscita dal casello autostradale di Acireale (CT) quando, intimato l’alt a un camion, si accorgevano del lancio dal finestrino di due involucri scuri. Una volta fermato il mezzo, intestato a una ignara ditta di trasporti di generi alimentari di Castellammare (NA), recuperati i due pacchi avvolti con nastro da imballaggio, i militari scoprivano che al loro interno vi era la cocaina. Informata la Procura etnea, il predetto PANE è stato tratto in arresto e accompagnato presso il carcere di Catania Piazza Lanza. La cocaina sequestrata, avrebbe fruttato, nella vendita al dettaglio, almeno 150.000 euro di illeciti guadagni.

