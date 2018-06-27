GUARDIA DI FINANZA: CONTROLLI SUI VERSAMENTI IMU, SCOPERTA EVASIONE DA 4 MILIONI DI EURO NEI COMUNI DI ACIREALE, ACI CASTELLO, VIAGRANDE, PEDARA E ZAFFERANA ETNEA

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale e all’economia sommersa, hanno sviluppato una serie di interventi finalizzati alla verific...

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale e all’economia sommersa, hanno sviluppato una serie di interventi finalizzati alla verifica del corretto assolvimento dell’I.M.U. (Imposta Municipale Propria) da parte degli operatori del settore turistico alberghiero sugli immobili di loro proprietà.

In particolare, a seguito di un’attenta analisi dei dati catastali delle strutture alberghiere ubicate in 5 comuni della fascia costiera dell’acese e di alcuni municipi pedemontani, incrociata con i dati relativi ai pagamenti delle imposte, i Finanzieri della Tenenza di Acireale hanno individuato 14 operatori turistici che risultavano non aver adempiuto alla liquidazione e al pagamento dell’IMU nelle ultime 5 annualità (dal 2013 al 2017).

Al termine degli accertamenti, le Fiamme Gialle hanno constatato l’evasione di complessivi 4 milioni di euro di IMU, con un corrispondente ammanco nelle casse dei Comuni di Acireale, Aci Castello, Viagrande, Pedara Zafferana Etnea, in cui ricadono gli immobili.

Per le violazioni riscontrate, gli amministratori degli alberghi controllati sono stati segnalati agli Enti locali per il recupero dell’imposta evasa nonché per l’applicazione della relativa sanzione, pari al 30 % dell’importo dovuto.

Inoltre, l’avvio di attività nei confronti di una struttura alberghiera ha portato all’immediato ravvedimento dell’operatore turistico che, contestualmente alla contestazione delle violazioni da parte dei Finanzieri, ha versato nelle casse del Comune di Aci Castello circa 170.000 euro.