GUARDIA DI FINANZA, VISITA DEL COMANDANTE GENERALE AL COMANDO PROVINCIALE DI CATANIA

Nel pomeriggio del 25 agosto 2017, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giorgio Toschi, si è recato in visita alla caserma “Angelo Majorana”, in piazza San Francesco di Paola, sede del Comando Provinciale di Catania.

L’Autorità di vertice, accompagnata dal Comandante Regionale Sicilia, Generale di Divisione Ignazio Gibilaro, è stata accolta dal Comandante Provinciale, Generale di Brigata Antonio Nicola Quintavalle Cecere.

Nel corso della visita, il Comandante Provinciale ha illustrato i diversi aspetti caratterizzanti la realtà socio-economica della Città metropolitana e degli altri Comuni della Provincia etnea, le tematiche più rilevanti riguardanti le attività operative, nonché le questioni più importanti relative al personale e di natura logistica.

Il Comandante Generale ha infine incontrato gli Ufficiali e Comandanti dei Reparti della Provincia Etnea nonché una rappresentanza del personale in servizio alla sede del Comando Provinciale, tra cui i delegati dell’Organo di Rappresentanza Militare ed alcuni esponenti dell’Associazione dei Finanzieri in congedo.

La visita al capoluogo etneo è stata anche occasione per un incontro, presso la Procura della Repubblica di Catania, tra il Comandante Generale e il Procuratore Distrettuale, dott. Carmelo Zuccaro, nel corso del quale sono stati affrontati i prioritari fenomeni illegali oggetto dell’azione investigativa assicurata dalla Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria, particolarmente impegnata, nel territorio del distretto catanese, nel contrasto all’infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nell’economia legale, al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, alla corruzione e ai traffici illeciti perpetrati via mare.