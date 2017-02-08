Guardia di Finanza, aperte selezioni allievi: ecco come candidarsi

Importanti novità in arrivo per chi aspira a far parte delle Fiamme Gialle. Lo scorso 3 febbraio, infatti, in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando del concorso per allievi ufficiali della Gu...

Importanti novità in arrivo per chi aspira a far parte delle Fiamme Gialle. Lo scorso 3 febbraio, infatti, in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando del concorso per allievi ufficiali della Guardia di Finanza relativo all'anno 2017/2018. I posti a disposizione sono 55.

Tutti i candidati - si legge nel bando - "devono possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle università statali o legalmente riconosciute".

Al concorso sono ammessi:

gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:

- alla data del 1° gennaio 2017 non abbiano superato il 28° anno di età;

- non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio.

i cittadini italiani che:

- alla data del 1° gennaio 2017 abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il giorno del compimento del 22°;

- abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci;

- siano in possesso dei diritti civili e politici;

- non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti da precedente arruolamento nelle Forze armate e di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione;

- non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status;

- non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;

- non siano imputati, non siano stati condannati né abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

- siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.

I candidati dovranno sostenere i seguenti test:

- prova preliminare (test logico-matematici e culturali);

- prova scritta di cultura generale;

- prove di efficienza fisica;

- accertamento dell'idoneità psico-fisica;

- accertamento dell'idoneità attitudinale;

- valutazione dei titoli;

- tre prove orali;

- prova facoltativa di una lingua straniera;

- prova facoltativa di informatica;

- visita medica di incorporamento.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata entro il 6 marzo 2017 tramite la procedura online che si trova sul sito ufficiale della Guardia di Finanza, nella sezione 'Concorsi'.

ECCO IL LINK

Il corso dura tre anni. Alla fine del triennio i sottotenenti sono ammessi al corso di Applicazione, che invece è di durata biennale.