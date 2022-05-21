GUARDIANI ABUSIVI CON REDDITO CITTADINANZA: CINQUE INDAGATI TRA CUI DUE PATERNESI

Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, i Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia hanno notificato dei provvedimenti nei confronti di 5 soggetti (tre residenti n...

Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, i Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia hanno notificato dei provvedimenti nei confronti di 5 soggetti (tre residenti nel citato comune e due in quello di Paternò), con l'accusa di esercitare abusivamente attività di guardiania di terreni e di immobili ricadenti nella stessa giurisdizione. L’attività trae origine dall’individuazione, durante lo svolgimento di servizi di perlustrazione da parte dei militari, di segni di vernice “spray” di colore rosso, verde e blu apposti davanti ai cancelli di alcune proprietà.

Dalle dichiarazioni rese da oltre 50 proprietari è stato possibile accertare che tali colori costituivano dei segni distintivi, collegati alla vigilanza privata non autorizzata, pagata attraverso una retta annua di circa 50€ per ogni ettaro di terreno, quale compenso per la guardiania ricevuta, e che i diversi colori utilizzati identificavano un diverso soggetto che si occupava della guardiania. Numerosi proprietari terrieri hanno inoltre riferito di aver subìto, nel corso del tempo, diversi danneggiamenti alle proprietà.

Il grave quadro indiziario così emerso, supportato da concreti elementi di riscontro acquisiti all’esito delle attività investigative, seppur in una fase procedimentale comunque caratterizzata dalla non integrazione del contradittorio delle parti, ha permesso inoltre di riscontrare che due degli indagati percepivano indebitamente negli anni 2020 e 2021 il Reddito di Cittadinanza per un importo complessivo di oltre 15.000 euro mentre un terzo, titolare di pensione di invalidità contributiva per ridotta capacità lavorativa, ha percepito 32.000 euro circa dal 2018 al 2021. L’I.N.P.S., che ha confermato l’importo, ha revocato i benefici indebitamente percepiti – evitando così che l’Erario continuasse ad elargire ai soggetti denunciati ulteriori consistenti somme non dovute – avviando le necessarie procedure di restituzione di quanto illecitamente percepito.

