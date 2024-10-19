GUASTO A PATERNO', OLTRE 100 UTENZE SENZA LUCE

AGGIORNAMENTO ORE 13.00I tecnici hanno sistemato il problema ripristinando il guasto nella maggior parte delle utenze.Il maltempo ha provocato un guasto alla linea elettrica in diverse zone di Pater...

AGGIORNAMENTO ORE 13.00

I tecnici hanno sistemato il problema ripristinando il guasto nella maggior parte delle utenze.

Il maltempo ha provocato un guasto alla linea elettrica in diverse zone di Paternò, nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 07:00, causando disagi ai residenti.

Numerose segnalazioni sono giunte da cittadini che lamentano l'assenza di corrente in varie aree della città, tra cui Via Emanuele Bellia, Piazza Nassirya e Via Circumvallazione, ma il problema sembra interessare anche altre zone limitrofe.

L'interruzione di elettricità ha avuto ripercussioni anche sulla fornitura d'acqua.

I tecnici di Enel Distribuzione sono intervenuti tempestivamente e stanno lavorando per ripristinare il servizio. Sul sito e-distribuzione.it è stato segnalato che ci sono due guasti che hanno coinvolto oltre 100 utenze.

Si sta facendo il possibile per risolvere il problema nel minor tempo possibile e ridurre i disagi per i cittadini. I residenti, specialmente le famiglie con bambini piccoli, sono preoccupati e in attesa di ulteriori aggiornamenti.