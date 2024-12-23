GUASTO A UN CAMION SULLA SS121: TRAFFICO IN TILT NEI PRESSI DI MISTERBIANCO
Nel pomeriggio di oggi, 23 dicembre 2024, un guasto meccanico a un camion sta causando gravi disagi al traffico lungo la SS121. L'incidente si è verificato precisamente in via del Commercio, nel terri...
Nel pomeriggio di oggi, 23 dicembre 2024, un guasto meccanico a un camion sta causando gravi disagi al traffico lungo la SS121.
L'incidente si è verificato precisamente in via del Commercio, nel territorio di Misterbianco, presso lo svincolo per l'immissione sulla tangenziale di Catania.
Il veicolo, un tir rimasto fermo proprio al centro della corsia, sta impedendo l'accesso alla tangenziale, generando code e rallentamenti significativi.
Le ripercussioni alla circolazione si estendono per diversi chilometri, con disagi che iniziano già nei pressi dello svincolo di Motta Sant'Anastasia, in direzione di Catania.
Le autorità stanno lavorando per gestire la situazione e ripristinare la normale viabilità il prima possibile.
Tuttavia, si invita la cittadinanza a prestare massima attenzione e a considerare percorsi alternativi per evitare l'area interessata dall'incidente. I tempi di risoluzione potrebbero richiedere alcune ore, a seconda della complessità dell'intervento sul mezzo pesante.