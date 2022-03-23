GUIDA A ZIG-ZAG SULL'AUTOSTRADA CATANIA-MESSINA: LO FERMANO, È COMPLETAMENTE UBRIACO. RITIRATA LA PATENTE

Percorreva a zig-zag l'autostrada A18 Catania-Messina, mettendo a rischio gli altri automobilisti. Così, grazie ad una comunicazione pervenuta dal centro operativo compartimentale di Catania, nonché a...

Percorreva a zig-zag l'autostrada A18 Catania-Messina, mettendo a rischio gli altri automobilisti. Così, grazie ad una comunicazione pervenuta dal centro operativo compartimentale di Catania, nonché ad alcune segnalazioni di utenti in transito sull'autostrada, una pattuglia della polizia stradale di Giardini Naxos è riuscita a rintracciare l’auto ed il conducente.

È accaduto nella mattinata di ieri. Le ricerche si sono protratte per circa un’ora ,fino al fermo del veicolo che, per motivi di sicurezza, è stato accompagnato fuori dalla sede stradale. Appena sceso dal veicolo, il conducente a stento riusciva a tenere gli occhi aperti, emanava un forte alito vinoso, manifestava un eloquio incerto e biascicato, con un equilibrio precario ed evidenti problemi di coordinazione motoria. La polizia lo ha definito in «serio stato di ebbrezza».

Adottando tutte le procedure previste dalla legge e, nel rispetto delle normative anti-Covid, infatti, è stato richiesto all’utente di sottoporsi alle prove etilometriche dell’alcotest. Prove che hanno permesso di riscontrare in due momenti diversi un tasso alcolemico di 2,32 g/l e di 2,62 g/l. La guida in stato di ebbrezza prevede, in particolare, tre fasce di assunzione di alcool per le quali sono inficiate le capacità di guida; tali fasce sono 0,5 – 0,8; 0,8 – 1,5; superiore a 1,5 grammi per litro. Tolleranza zero, invece, per i conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose. In questo caso i limiti erano stati notevolmente superati.

Immediate le sanzioni. La polizia gli ha ritirato la patente in vista della sospensione, ha sequestrato il veicolo in vista della confisca e ha denunciato l'automobilista all’autorità giudiziaria. La Stradale ricorda che l’assunzione di alcolici e di droghe è, come emerge da tutte le analisi statistiche degli ultimi anni, sempre tra le prime cause di morte sulle nostre strade. Il consiglio della è di non mettersi mai alla guida se sono state assunte sostanze alcoliche o sostanze stupefacenti di qualsivoglia genere, ma anche in tutti quei casi in cui il nostro corpo accusa stanchezza, perché la sicurezza sulle strade è sicurezza della vita.