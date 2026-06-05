Guida folle con il bus tra Viagrande e Zafferana Etnea: autista identificato, patente ritirata

Il conducente è stato filmato mentre effettuava sorpassi pericolosi e invadeva la corsia opposta tra Viagrande e Zafferana.

La Polizia di Stato ha individuato un autista di un bus di linea che, nei giorni scorsi, si è reso protagonista di una serie di infrazioni e irregolarità alla guida, mettendo in serio pericolo la sicurezza stradale delle persone trasportate e degli altri utenti della strada.

L’intervento è stato attuato dagli agenti della Polizia Stradale che, tempestivamente, sono intervenuti grazie alla segnalazione di un cittadino. L’utente della strada stava percorrendo la stessa strada del bus, tra Viagrande e Zafferana Etnea, quando ha assistito alle manovre pericolose messe in atto dal dipendente di una ditta siciliana di trasporto, di sera, in piena curva. Quanto avvenuto è stato filmato e trasmesso con esposto alla Polizia Stradale che ha avviato le indagini per risalire all’identità dell’autista del bus di linea.

I poliziotti hanno ricostruito la grave condotta tenuta dal conducente, con l’invasione della corsia destinata all’opposto senso di marcia, sorpassi azzardati di due autovetture in prossimità di una curva e limiti di velocità superati. Pertanto, dopo averlo identificato, gli agenti della Polstrada hanno provveduto a sanzionarlo con il ritiro della patente.