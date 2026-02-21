Guida senza patente per la terza volta, un altro automobilista con 2,38 g/l: raffica di controlli dei Carabinieri tra Randazzo e Bronte

I servizi operati dai Carabinieri della Compagnia di Randazzo, in continuità con quanto di­spo­sto dal Co­man­do Pro­vin­cia­le di Ca­ta­nia su tutto il territorio etneo, mirano a prevenire le forme di illegalità: dalla criminalità comune all’attività di spaccio, fino alla sicurezza sulla circolazione stradale.

Con riferimento alla sicurezza stradale, negli ultimi giorni, le pattuglie del Radiomobile di Randazzo hanno denunciato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, e ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, un 37enne di Biancavilla per reiterata “guida senza patente” nell’arco di un biennio.

In particolare, le gazzelle dell’Arma, impegnate nella perlustrazione del territorio di Randazzo, hanno notato una citycar compatta, con all’interno tre occupanti, che destavano i sospetti degli operanti.

Infatti il conducente, immediatamente, ha accostato il veicolo lungo il marciapiede, in una strada defilata, verosimilmente nella speranza di non essere visto. E in effetti, all’avvicinarsi dei militari, tutti e tre gli occupanti hanno anche provato ad allontanarsi di soppiatto ma i Carabinieri gli hanno intimato di fermarsi e dopo averli raggiunti li hanno identificati.

Dai documenti forniti risultava che, il conducente, un cittadino originario di Biancavilla ma residente a Bronte, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, per la terza volta nell’arco di due anni, era stato colto alla guida di un veicolo senza patente. Dagli accertamenti sul mezzo, inoltre, è emerso come fosse sprovvisto di copertura assicurativa, facendo scattare l’immediato sequestro del veicolo.

La sera seguente poi, le gazzelle dell’Arma di Randazzo, in stretta sinergia con la centrale Operativa, sono intervenute nella centralissima Via Duca D’Aosta di Bronte, ove era stata segnalato un crossover che, poco prima, uscito dalla carreggiata, aveva impattato violentemente contro un veicolo in sosta.

Appena giunti sul posto, i militari dopo essersi assicurati, con personale medico del 118 intervenuto, che il conducente e unico occupante del veicolo fosse incolume, hanno gestito la viabilità stradale per evitare danni alla circolazione e per consentire all’ANAS di ripristinare le condizioni dell’asfalto, su cui erano sparsi detriti e parti del veicolo.

Nella circostanza, per l’uomo, un 32enne del luogo, sottoposto al controllo con etilometro, è stato rilevato un tasso di alcol nel sangue pari a 2,38 grammi per litro, un livello altissimo, in considerazione che, il Codice della Strada, prevede l’applicazione della massima sanzione per un livello pari o superiore a 1,5 g/l. Per l’automobilista, dunque, è scattata la denuncia all’A.G. per “guida sotto l’influenza di alcol”.

Immediato il sequestro del veicolo per la successiva confisca e il ritiro della patente a carico del conducente, che ha rischiato seriamente di mettere a repentaglio la sua vita, e anche quella degli altri.

Sul piano antidroga poi, tre giovanissimi, di 18, 19 e 20 anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Catania quali “assuntori”, in quanto, in circostanze diverse, il primo a piedi e gli altri due a bordo del loro veicolo, sono stati trovati dai militari in possesso di alcuni grammi di marijuana.

I servizi dispiegati dalla Compagnia Carabinieri di Randazzo sul territorio alle pendici dell’Etna proseguiranno, con la finalità di prevenire e contrastare i reati in genere, a tutela dei cittadini.