HA TENTATO DI IMBARCARSI SU UN VOLO PER VIENNA CON UN COLTELLO DI 26 CM IN VALIGIA, DENUNCIATO

Ha tentato di imbarcarsi su un volo per Vienna portando con sé, in valigia, un grosso coltello.

L’uomo, un 31enne argentino, ha raggiunto l’aeroporto di Catania, si è presentato nell’area delle partenze e si è regolarmente messo in coda per i consueti controlli di sicurezza.

Le verifiche ai raggi X del bagaglio hanno insospettito il personale della sicurezza aeroportuale che ha proceduto a effettuare un controllo mirato che ha consentito di rinvenire un coltello di 26 centimetri sequestrato dalla Polizia di frontiera.

Al termine delle attività di rito, i poliziotti hanno denunciato il passeggero in stato di libertà alla Procura della Repubblica per porto di armi e oggetti atti a offendere