HARRISON FORD DI NUOVO IN SICILIA: L’ATTORE ALL’AEROPORTO DI CATANIA

Harrison Ford sbarca in Sicilia (di nuovo!). Il famoso attore hollywoodiano è infatti atterrato all’aeroporto di Catania per raggiungere poi Taormina e partecipare al Tao Film Fest. A renderlo noto è un post dell’account CTAirport, il profilo Facebook ufficiale dell’aeroporto di Catania, dove si legge: “Ebbene sì, è tornato Indiana Jones! Ed è stato di nuovo gentilissimo, affabile e disponibile con tutti, qui a #CTAairport! Welcome back, Mr. Ford!”.

Atterrato con un jet privato all’aeroporto di Catania, Harrison Ford è diretto a Taormina dove presenterà in anteprima “Indiana Jones 5 e il quadrante del destino”.

L’attore ha raggiunto Taormina per la sessantanovesima edizione del Taormina Film Fest in programma dal 23 giugno al 1 luglio, dove sfilerà sul Blue carpet.

“Indiana Jones e il Quadrante del Destino” di James Mangold sarà presentato dall’attore americano e da Mads Mikkelsen e Phoebe Waller Bridge