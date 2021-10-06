HARRISON FORD PRANZA A PATERNÓ, IN ATTESA DI GIRARE INDIANA JONES

Harrison Ford a pranzo in una gastronomia del luogo.E' stata una piacevole sorpresa quella accaduta al bistrot Oltrepane Forno Cama di Adriano Corsaro nella centralissima Via E. Bellia che all'ora di...

Harrison Ford a pranzo in una gastronomia del luogo.

E' stata una piacevole sorpresa quella accaduta al bistrot Oltrepane Forno Cama di Adriano Corsaro nella centralissima Via E. Bellia che all'ora di pranzo ha visto entrare nei propri locali il noto attore americano Harrison Ford.

L'attore che ha compiuto questa estate 79 anni, si trova momentaneamente in Sicilia per girare il 5° episodio di Indiana Jones.

Da quanto appreso il film che avrà un budget di 200 milioni di euro sarà girato in Sicilia altre scene sono state già girate in Gran Bretagna.

Tra le location già individuate, in cui già sono stati montati i set, c'è il Castello Giorgio Maniace di Siracusa, l'Orecchio di Dionisio ed il Parco archeologico di Siracusa, altre scene saranno girate nella Val di Noto, Selinunte e Cefalù.

Proprio in questi giorni inizieranno le riprese in Sicilia del film che vedrà protagonisti, oltre ad Harrison Ford, anche Antonio Banderas.

Sicuramente una grande promozione turistica per la Sicilia e come abbiamo scritto una bella sorpresa per i Corsaro che oggi hanno visto pranzare nel suo locale il noto attore il quale è stato molto disponibile a fare le foto.