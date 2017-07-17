HONEYWELL RICHIAMA I VENTILATORI AD ALTA VELOCITÀ
A cura di Redazione
17 luglio 2017 21:30
Richiamato il ventilatore ad alta velocità Honeywell modello Hhv180e2
Lo comunica l’azienda stessa con un annuncio a pagamento comparso sul Corriere della Sera di oggi, lunedì 17 luglio, e la ragione sta in una possibile anomalia a livello del connettore nei dispositivi venduti a partire da marzo 2017.
il prodotto è da restituire ricevendo il rimborso totale dell’importo speso. Per ogni ulteriore informazione, si può chiamare il numero dell’assistenza clienti, 02.38.59.80.01.
