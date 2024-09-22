GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: UN PERSONA GRAVE NELLO SCONTRO TRA AUTO

AGGIORNAMENTO ORE 09.00La viabilità è ritornata alla normalitàUn gravissimo incidente si è verificato all'alba di oggi sulla tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo della zona industriale no...

AGGIORNAMENTO ORE 09.00

La viabilità è ritornata alla normalità

Un gravissimo incidente si è verificato all'alba di oggi sulla tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo della zona industriale nord, in direzione Siracusa.

Le cause del sinistro sono ancora al vaglio delle autorità, ma secondo le prime ricostruzioni si è trattato di un violento scontro che ha coinvolto diverse autovetture.

Il bilancio attuale è tragico: una persona in grave condizioni (in un primo momento avevamo dato una vittima, non confermata al momento) e feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, con ambulanze e polizia stradale impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e assistenza alle persone coinvolte.

Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico, con conseguenti rallentamenti lungo l'arteria.

Le autorità sono al lavoro per chiarire la dinamica dello scontro e riaprire la viabilità quanto prima.