PATERNO’: Scuole chiuse, il 10 maggio, per il passaggio del Giro d’Italia e modifiche alla viabilità

In occasione della tappa del Giro d’Italia con arrivo sull'Etna di Giovedi prossimo 10 Maggio, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Modiche sulla viabilità sarà condizionata, dunque, dal passaggio dei ciclisti.

Per consentire opere di scerbamento e pulizia straordinaria delle strade interessate al passaggio della carovana ciclistica in oggetto, è stato predisposto un piano di divieti di sosta così specificato:

Sabato 5 maggio 2018 dalle ore 4.00 alle ore 14.00 Via Verga e Via Mediterraneo

Lunedì 7 maggio 2018 dalle ore 4.00 alle ore 14.00 Via G.B.Nicolosi e Piazza Regina Margherita

Martedì 8 maggio 2018 dalle ore 4.00 alle ore 14.00 Via Stazione.

La conferenza stampa di presentazione si terrà venerdì 4 Maggio 2018, alle ore 17.30, presso la stanza del

sindaco di Paternò, sita al quinto piano del Palazzo Municipale.

Vi ricordiamo pure che la Carovana del Giro d’Italia si ferma a Paternò, portando con sè divertimento, colore, animazione e tanti gadget.

L’appuntamento è per giovedì 10 maggio alle ore 14:35 in Piazza Regina Margherita: il passaggio della Carovana, solitamente, anticipa di circa novanta minuti quello della corsa ciclistica.

Il Giro d’Italia attraverserà il nostro territorio nella sesta tappa con partenza da Caltanissetta ed arrivo sull’Etna

CHE COS’È LA CAROVANA

La Carovana del Giro d’Italia è un progetto di entertainment, promozione e visibilità indirizzato ai partner commerciali e ai comuni presenti lungo il percorso del Giro d’Italia.

E’ una festa che coinvolge il territorio nelle ore precedenti il passaggio della corsa rosa.

Un “serpentone” di automezzi colorati che precede il passaggio dei corridori di circa 90 min sul medesimo percorso.

Uno staff giovane e allegro che porta festa al suo passaggio, distribuendo tanti gadget a ritmo di musica

Il pubblico che assiste al passaggio della carovana diventa, contemporaneamente, spettatore e protagonista.