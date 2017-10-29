95047

I CANDIDATI ALLA PRESIDENZA SI CONFRONTANO DA LUCIA ANNUNZIATA A “MEZZ’ORA IN PIÙ

I candidati alla Presidenza della Regione siciliana si sono confrontati su Rai 3, da Lucia Annunziata nel corso della trasmissione “Mezz’ora in più”.Se l’hai persa, puoi rivedere la puntataCLICCANDO Q...

A cura di Redazione Redazione
29 ottobre 2017 18:06
I CANDIDATI ALLA PRESIDENZA SI CONFRONTANO DA LUCIA ANNUNZIATA A “MEZZ’ORA IN PIÙ -
News
Condividi

I candidati alla Presidenza della Regione siciliana si sono confrontati su Rai 3, da Lucia Annunziata nel corso della trasmissione “Mezz’ora in più”.

Se l’hai persa, puoi rivedere la puntata

CLICCANDO QUA 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047