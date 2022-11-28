I CARABINIERI ARRESTANO UN PUSHER CON 50 GRAMMI DI COCAINA NEGLI SLIP

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Sotto la...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sotto la lente d’ingrandimento dei militari è finita una palazzina di via Cronato, meta di numerosi giovani che vi facevano ingresso per poi uscire fugacemente nel giro di poco tempo. Tale dettaglio ha ovviamente lasciato presupporre ai Carabinieri la sussistenza di un fenomeno di spaccio di droga, che, pertanto, hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi della palazzina durante il quale hanno notato un uomo ed una donna giungere a bordo di uno scooter Honda SH.

Come già notato in precedenza l’uomo è entrato e subito fuoriuscito allontandosi con la donna sullo scooter, per ritornare poco sul posto dove, stavolta, hanno trovato i militari ad attenderli.

IL giovane ha manifestato evi denti segni di nervosismo tant’è vero che, seguito di una perqusizione personale, è stato trovato in possesso all’interno degli slip di un involucro contenente 50 grammi di cocaina in pietra, sufficienti per la suddivisione in oltre 300 singole dosi che avrebbero garantito agli spacciatori un introito di 3000 euro circa.

I Carabinieri hanno posto il 25enne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato il suo arresto applicandogli inoltre la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.