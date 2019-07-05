I CARTONI "ANNI 80" TORNANO IN TELEVISIONE

Buone notizie per tutti gli amanti dei cartoni animati anni '80: "Mila e Shiro" tornano in televisione, su Italia 1, assieme ad altri due cult come "Papà Gambalunga" e "Sui monti con Annette" per rall...

Buone notizie per tutti gli amanti dei cartoni animati anni '80: "Mila e Shiro" tornano in televisione, su Italia 1, assieme ad altri due cult come "Papà Gambalunga" e "Sui monti con Annette" per rallegrare le vostre mattinate estive.

"Mila e Shiro", il cui titolo completo sarebbe "Mila e Shiro - Due cuori nella pallavolo", racconta della giovane Mila Hazuki, che si trasferisce in città per frequentare le scuole medie.

Qui si avvicina alla pallavolo e vi si appassiona subito, iniziando la faticosa scalata che la porterà a diventare una giocatrice professionista ed entrare nella nazionale. Non mancherà poi il romanticismo quando conoscerà Shiro.

Si parte alle 7:45 con L'Orso Yoghi, che vive nel parco di Jellystone insieme al fedele amico Bubu e dà vita, con lui, a una serie di simpatiche e rocambolesche avventure.

Alle 8:05 è la volta di Papà Gambalunga, commovente cartone ispirato all'omonimo romanzo di Jean Webster, scritto nel 1912. Subito dopo, Sui monti con Annette, altro anime realizzato sul romanzo per ragazzi ‘Tesori tra la neve" e, infine, alle 9:00 un grande ritorno, quello di Mila e Shiro.

Un amore nato sui campi di pallavolo tra due giovanissime promesse di questo sport, che si rincorrono tra partite incessanti e durissimi allenamenti, dando vita a una suspance di stampo sentimentale che, nel tempo, ha appassionato milioni di ragazzini.

Il cartone animato è andato in onda per la prima volta in Italia ormai più di trent'anni fa, nel 1986, e ha accompagnato bambini e ragazzi di diverse generazioni anche grazie alla famosissima sigla interpretata da Cristina D'Avena.

Un interessante appuntamento per i nostalgici o per i più piccoli che apprezzeranno sicuramente i cartoni preferiti dal loro papà!