95047

I CENTISTI 2018

                                                                                

A cura di Redazione Redazione
22 luglio 2018 09:35
I CENTISTI 2018 -
News
Condividi

   CHIARA LEONE        Liceo Linguistico " F. De Sanctis" 5 BL
   CHIARA LEONE        Liceo Linguistico " F. De Sanctis" 5 BL
 ORNELLA SCINA'            Liceo Scientifico E.Fermi 5°A
 ORNELLA SCINA'            Liceo Scientifico E.Fermi 5°A
MATILDA SALADDINO         Liceo Scientifico E.Fermi 5°A 
MATILDA SALADDINO         Liceo Scientifico E.Fermi 5°A 

 

 

 

 

 

 

 

 ENZA ROSSELLI Ist. De Sanctis 5bp
 ENZA ROSSELLI Ist. De Sanctis 5bp
  AGNESE CICCIA  F. De Sanctis 5^ AL
  AGNESE CICCIA  F. De Sanctis 5^ AL
 MATTEO SALVATORE GAGLIANO Liceo MM Lazzaro - 5° H - CATANIA
 MATTEO SALVATORE GAGLIANO Liceo MM Lazzaro - 5° H - CATANIA

 

 

 

 

 

 

 

  MARCO FINOCCHIARO   Liceo Linguistico F. De Sanctis 5 DL
  MARCO FINOCCHIARO   Liceo Linguistico F. De Sanctis 5 DL
     SIMONE ROSSELLI         Liceo Classico           M. Rapisardi     -  5 A
     SIMONE ROSSELLI         Liceo Classico           M. Rapisardi     -  5 A
      SPITALERI CARMELA MELISSA                Liceo delle Scienze Umane                        "F. De Sanctis",5 BP
      SPITALERI CARMELA MELISSA                Liceo delle Scienze Umane                        "F. De Sanctis",5 BP

 

 

 

 

 

 

 

     FEDERICA NICOLOSI     Ite Gioacchino Russo 5BT
     FEDERICA NICOLOSI     Ite Gioacchino Russo 5BT
          SERENA MARICI                   Liceo Scientifico E.Fermi           5° C
          SERENA MARICI                   Liceo Scientifico E.Fermi           5° C
      ALISEA SCUDERII.T.E Gioacchino Russo 5B Turistico
      ALISEA SCUDERII.T.E Gioacchino Russo 5B Turistico

 

 

 

 

 

 

 

 

  MARIA CHIARA RAU      ITE GIOACCHINO RUSSO 5BT
  MARIA CHIARA RAU      ITE GIOACCHINO RUSSO 5BT
      ANDREA MARICII.T.E G. Russo V* B SIA
      ANDREA MARICII.T.E G. Russo V* B SIA
  FABRIZIO FARO    Liceo scientifico "Enrico Fermi"- classe 5°B.
  FABRIZIO FARO    Liceo scientifico "Enrico Fermi"- classe 5°B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    DEBORAH GRAVAGNA    5BT TURISTICO
    DEBORAH GRAVAGNA    5BT TURISTICO
    MARIA CHIARA LAUDANI        I.T.E Gioacchino Russo 5AT
    MARIA CHIARA LAUDANI        I.T.E Gioacchino Russo 5AT
    MANUELA RAPISARDA         I.T.E Gioacchino Russo 5AT
    MANUELA RAPISARDA         I.T.E Gioacchino Russo 5AT

 

 

 

 

 

 

 

     SARA DI FINI    I.T.E. Gioacchino Russo 5^AT
     SARA DI FINI    I.T.E. Gioacchino Russo 5^AT
     ANDREA VIRGILLITO   Liceo Scientifico Enrico Fermi 5°C
     ANDREA VIRGILLITO   Liceo Scientifico Enrico Fermi 5°C
    MARIALUISA CIPOLLA    Liceo scientifico E. Fermi classe 5 B
    MARIALUISA CIPOLLA    Liceo scientifico E. Fermi classe 5 B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      GIULIA FURNARI            Liceo Scientifico E. Fermi classe 5 B
      GIULIA FURNARI            Liceo Scientifico E. Fermi classe 5 B
  LUIGI CICCIA    Liceo scientifico "Enrico Fermi"- classe 5°B.
  LUIGI CICCIA    Liceo scientifico "Enrico Fermi"- classe 5°B.
BARBARA BOTTINO      Liceo Linguistico F.De               Sanctis 5 CL
BARBARA BOTTINO      Liceo Linguistico F.De               Sanctis 5 CL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OLGA BARBAGALLO            I.T.E "Gioacchino Russo" 5A Turistico
 OLGA BARBAGALLO            I.T.E "Gioacchino Russo" 5A Turistico
 ERIKA MINUTOLO            I.T.E "Gioacchino Russo" 5A Turistico
 ERIKA MINUTOLO            I.T.E "Gioacchino Russo" 5A Turistico
 CHIARA ALI'            Liceo Scientifico E.Fermi 5°C
 CHIARA ALI'            Liceo Scientifico E.Fermi 5°C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIANCA LA MANNA            Liceo Classico "M. Rapisardi - V C
 BIANCA LA MANNA            Liceo Classico "M. Rapisardi - V C
FRANCESCO GIULIO BLANCO         Liceo Scientifico "Enrico Fermi", Classe 5^C
FRANCESCO GIULIO BLANCO         Liceo Scientifico "Enrico Fermi", Classe 5^C
MIRIAM MUSUMARRA         liceo linguistico F. De Sanctis classe 5AL
MIRIAM MUSUMARRA         liceo linguistico F. De Sanctis classe 5AL

 

 

 

 

 

 

 

 

 MARIA LUISA MOTTA Liceo Artistico Statale "M. M. Lazzaro" CT, 5^A
 MARIA LUISA MOTTA Liceo Artistico Statale "M. M. Lazzaro" CT, 5^A

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047