I CENTISTI 2020 DI PATERNO'

29 giugno 2020 20:56
I CENTISTI 2020 DI PATERNO' -
MARTINA LAUDANI Liceo delle Scienze umane F. De Sanctis - 5BP
MARTINA RITA PRIVITERA - Liceo dell Scienze Umane - F.De Sanctis - 5BP
BEATRICE LUCIA FRANCESCA VIRGILLITO Liceo Linguistico Francesco de Sanctis Classe 5°EL
ELENA PREZZAVENTOLiceo delle Scienze Umane F. De Sanctis 5°BS
CALIO' LUCIOI.T.E. Russo - Sez. 5A afm
MICHELE CUFFARILiceo Scientifico Enrico Fermi, 5AT
ROSARIO ANDREA BRUNO Liceo Scientifico Enrico Fermi 5AT
ILENIA CARMEN CORRENTI Liceo Linguistico "F. De Sanctis" classe VDL
SAMANTHA ISAIAITE G.Russo 5A SIA
VIVIANA FURNARILiceo Scientifico Enrico Fermi - 5A 
FOTI CUZZOLA SAMUELEI.T.E RUSSO 5B SIA
SHARON CELIAI.T.E. G.RUSSO classe 5°AT
JESSICA PARATOREIstituto Tecnico Economico Gioacchino Russo5º B turismo
ALESSANDRO PAPPALARDOLiceo Scientifico E. Fermi - 5*C
DOMENICA ELENA CICCIARELLA Liceo Scientifico “E. Fermi”, 5ªC - Paternò
GIOVANNI BARBAGALLOI.T.E G. RUSSO 5A SIA
ANDREA MARCO BULGARI Liceo scientifico E. Fermi 5ªCT
ELISABETH CRISAFI Liceo Scientifico E. Fermi 5ªC
GRASSO ANTONELLA EMANUELA ITE G.Russo classe 5BT
ALESSIA PREZZAVENTO Liceo Scientifico Enrico Fermi 5C
MARIA PIA DILETTA RAPISARDALICEO LINGUISTICO F. DE SANCTIS 5ªAL
FEDERICO CAPEZZUTO LICEO SCIENTIFICO E.FERMI 5ACT
SERENA EMANUELA SAPIENZA, LICEO CLASSICO M. RAPISARDI, CLASSE 5B
GIOVANNI PAPPALARDOLICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI 5 C
ANGELA PESCEI.T.E.G.RUSSO 5BT
BARBARA PATERNO'LICEO LINGUISTICO F.DE SANCTIS 5AL
